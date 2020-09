Il famoso dietologo francese Pierre Dukan, radiato dall’ordine dei medici nel 2015, è stato accusato di truffa per irregolarità nel commercio online

Il famoso dietologo Pierre Dukan, inventore della dieta iperproteica, è stato accusato di truffa dai suoi ex soci. La parabola discendente del medico è iniziata nel 2015 quando, dopo l’allarme di migliaia di nutrizionisti per i rischi della sua sbilanciata alimentazione, è stato radiato dall’ordine dei medici. Nonostante ciò, il francese ha continuato la sua attività in Francia, Italia, Turchia, Russia ed altri paesi spacciandosi ancora come nutrizionista.

La dieta Dukan si fonda su 4 fasi di cui 2 per perdere peso ed altre due per mantenerlo. Diverse sono, comunque, le controindicazioni di questo regime alimentare. Si tratta dell’eccesso di proteine, ma soprattutto la carenza di carboidrati, frutta, verdura e soprattutto acqua.

Pierre Dukan controbatte alle accuse

Secondo quanto riferito dal settimanale Le Point, l’accusa di truffa è collegata alla sua ex società Regime Coach. Questa, dopo essere fallita nel 2010, è stata rilevata dall’imprenditore farmaceutico Jean-Paul Aboab e da sua moglie. I tre hanno poi stipulato un patto di esclusiva per la distribuzione del marchio. Dopo un po’ di tempo i suoi nuovi soci si lamentano di conti che non tornano e di inadempienze da parte di Dukan.

L’anno scorso ha poi deciso di aprire nuovi siti ed una boutique a Parigi per vendere i prodotti in concorrenza con la Regime Coach. La vicenda è finita in tribunale con l’imputazione suddetta a carico del dietologo che dal canto suo fa sapere di essere stato deluso dai coniugi Aboab e di volerli querelare per danno d’immagine.

