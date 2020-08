Scuola, la nota del Cts: no alle mascherine con distanza di almeno 1 metro tra gli alunni. Tutto questo per “favorire l’apprendimento e le relazioni”

In vista della riapertura delle scuole si continua a studiare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei ragazzi e del corpo insegnanti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha stabilito una nuova regola che riguarda l’utilizzo della mascherina. Non c’è bisogno di indossarla se viene mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro. Un modo per agevolare gli studenti e per semplificare anche il lavoro dei docenti. Nella nota diffusa dall’ente governativo si legge: “No al dispositivo di sicurezza individuale se si rimane a distanza di un metro. Questo per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale tra i ragazzi. La mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza minima e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio per cantare)”.

Il Comitato Tecnico Scientifico poi prosegue: “Non esiste solo l’uso della mascherina per tenere al sicuro i nostri studenti. Vanno tenuti presenti anche gli aspetti relativi alla sterilizzazione dell’aria, alla sanificazione ordinaria, al giusto ricircolo negli ambienti e al comportamento individuale. Ovviamente in base al dato epidemiologico e alle conoscenze scientifiche si potranno predisporre modifiche alle raccomandazioni inizialmente proposte“.

Le istituzioni ritengono poi necessario decidere le misure sanitarie più opportune anche in relazione alle varie situazioni regionali.

“L’autorità sanitaria locale potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi“.

