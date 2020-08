Interessante iniziativa da parte di Netflix: alcuni dei suoi film e delle sue serie tv di punta saranno visibili gratis. Ecco la lista completa

Netflix è certamente il servizio di streaming più amato ed utilizzato al mondo. Ormai da anni ha creato un vero e proprio impero, grazie ad un catalogo infinito accessibile pagando un abbonamento mensile. Ogni mese, sono tante le novità che vengono aggiunte, tra prodotti originali, colossal e documentari.

Per i prossimi giorni, l’azienda di Reed Hastings ha pensato ad un’iniziativa decisamente interessante. Alcuni dei suoi titoli più visti ed apprezzati, infatti, saranno visibili gratuitamente per tutti coloro che ancora non hanno un abbonamento. Si tratta di una strategia che ha come obiettivo quello di invogliare sempre più gente ad iscriversi. Per le serie tv, infatti, solamente l’episodio pilota sarà visibile gratis.

Netflix, film e serie tv gratis: ecco la lista completa

Non si tratta di una pazzia, ma di una strategia molto interessante che Netflix metterà in pratica nei prossimi giorni. Alcuni film e serie tv di punta, infatti, saranno visibili gratuitamente a tutti coloro che ancora non hanno un abbonamento. Nella lista figurano alcuni prodotti di punta dell’azienda di Reed Hastings, tra cui Stranger Things ed Elite. Ricordiamo che, per quanto riguarda le serie tv, solamente l’episodio pilota sarà visibile gratis. Per i film, invece, il discorso è diverso: l’intera durata del prodotto sarà disponibile.

La lista completa di film e serie tv gratis:

Stranger Things

Murder Mistery

Elite

Baby Boss: Di nuovo in affari

Bird Box

When They See Us

L’amore è cieco

I due papi

Il nostro pianeta

Grace and Frankie

Per accedere ai titoli, basterà recarsi dal browser alla pagina di Netflix. A questo punto, premendo il tasto play, sarà possibile vedere in maniera totalmente gratuita i prodotti in lista.

