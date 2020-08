Si è concluso poco fa il sorteggio relativo al secondo turno di qualificazione di Europa League. Ecco chi dovrà sfidare il Milan nella gara secca

Sono ore di grande gioia per i tifosi milanisti. Ieri sera, la società ha trovato l’accordo definitivo col Brescia per l’acquisto di Sandro Tonali, mentre questa mattina Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo di contratto a Casa Milan. Ma non è finita qui. Maldini e Massara sono in fatti al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Pioli. Due nomi su tutti: Bakayoko e Brahim Diaz.

Intanto, tra poco più di 2 settimane la stagione del Milan entrerà già nel vivo col secondo turno di qualificazione di Europa League. Poco fa si è concluso il sorteggio, che ha decretato la squadra che sfiderà i rossoneri per il passaggio del turno. Sarà lo Shamrock Rovers, squadra militante nel campionato irlandese. La gara verrà disputata giovedì 17 settembre, con la squadra meneghina che andrà in trasferta per la partita secca.

Milan, non solo Tonali: si punta a Bakayoko e Brahim Diaz

A giorni, se non ore, Sandro Tonali sarà ufficialmente un giocatore del Milan. Ieri in serata, il club rossonero ha trovato l’intesa totale sia col Brescia che col giocatore, mettendo a segno un colpo molto importante. Ma, in attesa dell’esordio in Europa League, il mercato della squadra meneghina non è certamente concluso, anzi. Già da diverse settimane, sono due i nomi caldi in orbita milanista: Bakayoko e Brahim Diaz. Per il centrocampista francese, rientrato al Chelsea dopo l’esperienza al Monaco, un ritorno sarebbe particolarmente gradito. L’affare sarebbe ormai ai dettagli, col giocatore che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Situazione simile anche per Brahim Diaz. Il talento del Real Madrid sembra ormai essersi convinto di vestire la maglia del Milan. Decisive le chiamate di Theo Hernandez e Samu Castillejo, che hanno spinto per farlo arrivare in Serie A. Restano da limare gli ultimi dettagli tra le due società. Si parla di prestito secco o, in alternativa, prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

