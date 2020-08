Italia, Conte ha parlato della situazione in cui versa la nazione e dell’ipotesi di un nuovo lockdown in futuro dato l’aumento dei casi.

Il Covid-19 continua a diffondersi in tutto il mondo ad una velocità sostenuta, che sta mettendo in difficoltà diversi Paesi. In Italia si sta assistendo a quella che può essere definita come una seconda ondata di contagi vera e propria. Ogni giorni il bollettino parla di una situazione sempre più complessa, con migliaia di infetti che vengono individuati ogni ventiquattro ore. Per questo si sta parlando dell’ipotesi di un nuovo lockdown in futuro, per cercare di limitare le infezioni e i contagi nella penisola italiana. La situazione si avvicina a quello che sta sperimentando la Francia in questo momento, anche se i numeri non sono altrettanto preoccupanti. Nelle ultime ore, infatti, il Paese transalpino sta registrando tantissimi casi, con cifre che invece stanno causando apprensione tra tutti i cittadini.

Italia, Conte sicuro: “Niente più lockdown, corriamo in sicurezza”

Nelle ultime ore il presidente francese Macron ha affermato di non poter escludere un nuovo lockdown in futuro. Si pensava che anche l’amico e rispettivo italiano Giuseppe Cont potesse fare delle dichiarazioni del genere, ma il presidente del Consiglio ha invece preso in mano la situazione con fermezza. Il politico ha infatti affermato che per lui “non ci saranno nuovi lockdown in futuro”, come riportato da Il Corriere. L’obiettivo è ora “Correre insieme, in sicurezza” e cercare di superare questo momento difficile uniti. Ovviamente queste parole hanno diviso gli italiani: alcuni sono convinti che sia la cosa migliore, altri sostengono sia una scelta rischiosa e sconsiderata. Soltanto il tempo potrà dirci se davvero non ci saranno nuovi lockdown in futuro, ma tutto dipenderà dal numero di contagiati che registreremo nel prossimo mese.

