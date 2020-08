Francesco Totti, la sua carriera e l’addio alla Roma: sarà tutto raccontato in un docufilm diretto da Alex Infascelli ad ottobre nelle sale

La vita di Francesco Totti merita di finire al cinema. Succederà presto, con “Mi chiamo Francesco Totti” diretto da Alex Infascelli. Un docufilm che racconta la sua vita, sportiva e privata, fatta di scelte, di vittorie, di emozioni e di addii.

“Con tanta emozione ed orgoglio -ha scritto lui su Twitter – vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento. Spero vi piaccia e vi faccia commuovere proprio come è successo a me”. Una parte importante sarà dedicata alla serata del suo addio al calcio giocato, nel maggio 2017.

Il film sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e poi ariverà nelle sale come un evento speciale dal 19 al 21 ottobre. La sceneggiatura è tratta dal libro autobiografico “Un capitano”, scritto dallo stesso Totti insieme al giornalista Paolo Condò. Ma lo stesso testo è stato scelto per una serie tv in sei puntate che uscirà il prossimo anno. Protagonista Pietro Castellitto, figlio dell’attore e regista Sergio Castellitto, con Greta Scarano che interpreterà Ilary Blasi e Gianmarco Tognazzi nei panni di Luciano Spalletti.

Con emozione vi presento il documentario sulla mia storia. #MiChiamoFrancescoTotti regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma. 19-21 ottobre nelle sale cinematografiche. @VisionDistrib @wildsidesrl @TheApartmentpi2 @FremantleIT #caprientertainment pic.twitter.com/gisRSJ4HfD — Francesco Totti (@Totti) August 29, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesco Totti perde l’orologio: l’appello ai tifosi su Instagram

Totti torna sui social e bacchetta un fan troppo impetuoso con la figlia

Oggi però Francesco Totti è tornato protagonista anche sui social sempre accanto alla figlia Chanel. Dopo le polemiche legate a la copertina di ‘Gente’ che ha fatto molto discutere per quella foto della ragazza in costume e alcuni paragoni arditi, il padre è tornato a parlare di lei su Instagram.

Durante la diretta social è intervenuta anche la figlia maggiore e uno dei follower del ‘Pupone’ ha cominciato a fare apprezzamenti. “Ti piace mia figlia? Te sfondo, non scherziamo”. L’ha detto con un mezzo sorriso, chiarendi poi successivamente che è molto geloso della figlia. Ma in fondo dopo la (giusta) presa di posizione sua e di Ilary Totti l’avevamo capito.