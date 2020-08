Morto Bonduelle jr, il “re delle insalate” è stato investito mentre era in bicicletta e stava passando del tempo in città. A darne l’annuncio la stessa Bonduelle.

Una morte davvero molto drammatica quella a cui è andato in contro il figlio del noto imprenditore Bruno Bonduelle. Il figlio, il 50enne Jérome Bonduelle, è infatti deceduto pochi minuti fa in seguito ad un brutto incidente stradale che lo ha visto come protagonista. L’uomo era alla guida del gruppo alimentare da anni, precisamente da quanto il padre gli aveva consegnato le redini dell’azienda. L’enorme complesso industriale è tra i più importanti per quanto concerne la produzione, l’inscatolamento e la vendita di verdure e vegetali. La sua scomparsa ha senza dubbio colpito particolarmente tutti i dipendenti della multinazionale, che vanta una posizione di primaria importanza per la vendita di verdure in tutto il mondo.

Morto Bonduelle Jr, il “re delle insalate” investito mentre era in bici

Il giovane “re delle insalate” come è sempre stato denominato Bonduelle Jr era in periferia della citta di Lille in queste ore. L’uomo stava scorrazzando con la bici per rilassarsi un po’, a quanto pare era un suo hobby. L’uomo era sempre in giro per la città francese, alla ricerca di una sorta di calma e di pace interiore. A dare l’annuncio di questo incidente con esiti tragici è stata proprio l’azienda Bonduelle con un comunicato tramite Twitter. “Siamo profondamente addolorati di annunciare la morte di Jérôme Bonduelle”, si legge nel tweet. L’azienda ha anche approfittato della situazione per porre “nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”. La situazione è molto tragica e ora l’intera azienda si è chiusa in un silenzio pieno di lacrime.

