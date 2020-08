In Lombardia, allerta rossa sul maltempo. Una perturbazione atlantica colpirà la parte settentrionale della regione nel weekend.

In Lombardia, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa nella zona settentrionale della regione per il weekend. Sul resto della Lombardia è stata invece diramata un’allerta arancione. Per quanta riguarda la parte settentrionale della regione, si tratta di una perturbazione atlantica che potrebbe dare luogo a maltempo e temporali.

Leggi anche: Meteo, da venerdì rottura stagionale: maltempo e nubifragi

Grecia, sette persone morte a causa del maltempo

Alcune settimane fa, in Grecia si è abbattuta una bomba d’acqua sull’isola di Eubea che ha provocato la morte di sette persone. Durante il maltempo hanno perso la vita diverse persone anziane, tra cui un uomo di 86 anni e una donna di 85. Entrambe le vittime abitavano nella città di Politika. Purtroppo anche un bambino di soli otto mesi è rimasto ucciso. La bomba d’acqua è arrivata sull’isola in maniera improvvisa, cogliendo di sorpresa gli abitanti e negando così loro la possibilità di mettersi in salvo.

Più di quaranta persone sono state tratte in salvo grazie all’intervento degli elicotteri inviati dal governo. Le previsioni dei giorni precedenti, parlavano di 63 mm di acqua per metro quadro ma l’epilogo si è rivelato purtroppo infinitamente più disastroso e letale. La violenza di questa perturbazione che si è scagliata sull’isola è stata tale che molte automobili sono state trascinate via dall’acqua. Tantissime le persone che hanno cercato rifugio sui balconi e sui tetti delle case e che sono riuscite così a sfuggire a questa devastazione, anche perchè le vie delle varie città ci hanno messo davvero poco ad essere completamente sommerse dall’acqua.

Leggi anche: Maltempo in Giappone, è catastrofe: salgono a 55 le vittime