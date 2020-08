A Sassari, a seguito dell’aumento contagi nella Regione, è stata emanata un‘ordinanza che rende obbligatoria la mascherina per tutto il giorno.

Il vice sindaco di Sassari Gianfranco Meazza, ha annunciato l’entrata in vigore di un’ordinanza comunale che sarà valida dal 30 di Agosto fino al 7 Settembre. La misura obbliga tutti i cittadini a indossare obbligatoriamente la mascherina per tutto l’arco della giornata. Una decisione presa in seguito al rapido aumento dei casi che si verificati nel Nord della Sardegna. L’obbligo riguarda, come si può leggere nell’ordinanza, “spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico”.

Coronavirus, aumento contagi in tutta Europa

Nell’ultima settimane, i casi di contagio da coronavirus sono ritornati ad aumentare in tutta Europa. Una situazione che ha trovata la conferma ufficiale alcuni giorni fa da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. In una conferenza stampa organizzata per illustrare ai media lo stato attaule della pandemia nel mondo, questi ha dichiarato che “si inizia a rivedere una ripresa dei contagi da Covid-19”, ha infatti riferito l’esperto in conferenza stampa. E la maggior parte di queste infezioni si sono innescate nei grandi contesti di assembramento, quali “stadi, locali e luoghi di culto dove ci sono folle pur non volendo”. Motivo per cui il direttore generale ha invitato tutti gli stati ad agire in merito con la massima prudenza, nel rispetto assoluto di tutte le norme atte a contenere la diffusione del virus.

