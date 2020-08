Negli Usa, il reparto dei Nics ha messo sotto inchiesta un marinaio per l’incendio della portaerei Bonhomme. Effettuato un primo sopralluogo per stimare i danni.

Il 12 Luglio scorso la portaerei americana Bonhomme ha preso fuoco dando inizio a un rogo durato cinque giorni. La Us Navy ha dichiarato che si tratta della più grande perdita subita dalla Seconda Guerra mondiale. I danni infatti si attestano intorno a due miliardi di dollari e mettono in seria difficoltà il Pentagono nello scontro geopolitico con la Cina. L’incendio si è rivelato anche molto difficile da domare perché ben presto le fiamme hanno raggiunto dei materiali utilizzati duranti alcuni lavori, provocando diverse esplosioni. Ci sono voluti decine di elicotteri militari per riuscire a spegnere il rogo. Al momento, non è chiaro se sarà possibile riparare la portaerei. L’ammiraglio Michel Gilday, capo operazioni della flotta, ha effettuato una prima ispezione a bordo e ha dichiarato che difficilmente la Bonhomme potrà essere ricostruita.

Rogo portaerei Bonhomme, la Us Navy non commenta l’episodio

E adesso le indagini hanno portato a sospettare dell’incendio un marinaio. A rivelarlo è stata l’emittente televisiva Channel 10. A quanto risulta, gli investigatori della Marina del reparto Ncis hanno già perquisito la sua abitazione insieme al nucleo dell’ATF. Gradi e mansioni del marinaio sospettato non sono stati resi pubblici e l’Us Navy si è al momento rifiutata di rilasciare qualunque commento sull’accaduto. L’incendio della portaerei americana è solo l’ultimo di una serie di incidenti che stanno affliggendo la marina Usa. Nella scorsa campagna elettorale, Trump aveva dichiarato che avrebbe potenziato il reparto, una promessa che però è stata messa da parte dal tycoon subito dopo in quanto non si è riusciti a reperire i fondi necessari.

