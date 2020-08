Continua a cambiare il meteo sulla penisola, con un aumento di temperature fino a venerdì. Nel weekend, invece, i temporali torneranno a colpire in Italia.

Nella giornata di domenica, abbiamo visto una perturbazione interessare diverse zone della nostra penisola, con le piogge che hanno colpito tutti e tre i settori italiani. Da questo mercoledì, però, avremo una rapida risalita delle temperature, con l’anticiclone pronto ad offrire una rinnovata stabilità atmosferica. Tuttavia dopo l’escalation delle temperature, l’estate riceverà un vero e proprio pungo, con un ritorno delle pertubazioni a partire dal weekend.

Durante queste giornate di risalita dei valori termici, avremo delle condizioni stabili su tutta la penisola. Secondo le previsioni meteo, le temperature non andranno oltre i 35° su tutta la penisola. Ma come detto da venerdì avremo la vera svolta. Infatti l’estate farà il primo vero passo indietro, con le temperature che diminuiranno e le precipitazioni che torneranno a colpire la penisola. Infatti le piogge bagneranno prima dalla Lombardia al Veneto, per poi scendere rapidamente fino al Sud Italia. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo mercoledì.

Meteo, risalgono le temeperature: anticiclone con sole e caldo

Durante questa giornata di mercoledì, quindi, torneranno ad aumentare le temperature sui tre settori italiani. Infatti da Nord a Sud, l’anticiclone tornerà a fare la voce grossa, con un clima prevalentemente stabile su tutta la penisola. Andiamo quindi a vedere come cambieranno le condizioni meteo sui tre settori principali durante questo mercoledì.

Sulle regioni del Nord Italia la giornata si aprirà con un ampio soleggiamento su tutto il settore. Con l’evolversi della giornata avremo velature da Ovest ad Est, con addirittura nubi basse che si verificheranno in Liguria. La presenza di queste velature, però, non comporterà l’arrivo di fenomeni, con la giornata che sarà stabile su tutto il settore. Le temperature tornano ad aumentare, con massime che andranno dai 28 ai 32 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, al mattino avremo residua instabilità non tanto sulle zone costiere, ma soprattutto all’interno. Infatti sulle vette dell’Appennino, al mattino potrebbero verificarsi locali piovaschi, che però spariranno nel corso della giornata. Mercoledì segnato dal sole, invece, sia sulla costa Adriatica che su quella Tirrenica. Anche qui le temperature torneranno ad aumentare, con massime che andranno dai 28 ai 33 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, l’anticiclone si farà sentire maggiormente, con il caldo africano che invaderà nuovamente le zone meridionali. Nonostante qualche nuvola di troppo, specialmente sulle coste del Tirreno, la giornata sarà segnata dal sole e non saranno previsti fenomeni. Temperature in aumento anche qui, con massime dai 28 ai 33 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !