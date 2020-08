Una nuova sfida per l’azienda di Sundai Pinchar, Google, che lancia la laurea della durata di sei mesi: è sfida alle Università di tutto il mondo.

Una nuova sfida quella di Google, che è pronta a lanciare la sua laurea della durata di sei mesi. E’ una vera e propria sfida quella dell’azienda, che lancia l’università innovativa con corsi di laurea più brevi e più economici rispetto alle consuete università. Google è pronta ad assicurare la validità dell’Università, il suo nome sarà: Google Career Certificate.

Con la sua università Google ha l’obiettivo di formare figure di alto livello professionale in diversi settori tecnologici. Una facoltà privata ed alternativa, pronta a competere con le Università di tutto il mondo. Sulla propria pagina di riferimento, il colosso di Mountain View descrive la sua università come struttura in cui si potranno assimilare le conoscenze necessarie per iniziare o far avanzare la carriera in diversi settori di competenza.

Come detto il corso di laurea di Google durerà solamente sei mesi, e secondo alcune indiscrezioni avrà un costo di poco superiore ai cento euro. Gli sbocchi professionali sono diversi e vanno dall’analista dati al project manager, fino ad arrivare al designer specializzato nelle interfacce, fino allo specialista per il supporto IT. L’obiettivo di Google è offrire una laurea che permetta ai suoi futuri studenti di avere un lavoro ben retribuito.

Google, i corsi valgono come una laurea: l’obiettivo del colosso della Mountain View

Google in futuro punta ad avere un dialogo aperto con i datori di lavoro. Per la multinazionale, la laurea avrà lo stesso valore di una laurea tradizionale. Ad affermare tutto ciò è il vicepresidente dell’azienda, Kent Walker, che sul proprio profilo Twitter afferma la volontà di Google di lanciare un programma per riportare a lavoro milioni di americani. La multinazionale punta a rompere le barriere educative per dare priorità alle competenze.

Last month we announced Google Career Certificates from #GrowWithGoogle for Americans looking for accessible job-training solutions in high-growth industries. Get notifications about the certificates and our need-based scholarships: https://t.co/eiFKDb0mt4 — Kent Walker (@Kent_Walker) August 24, 2020

Inoltre Google, dopo la laurea, punta ad indirizzare i propri studenti nella ricerca di un posto di lavoro ideale, anche al di fuori della Mountain View. I corsi partiranno ad ottobre e, almeno per ora, saranno disponibili solamente per gli americani. Ma la notizia, però è pronta a scuotere già il sistema di istruzione in tutto il mondo, tra chi critica la multinazionale e chi la vede come semplice competitor.

L.P.

Per altre notizie di Tecnologia, CLICCA QUI !