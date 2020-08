Calciomercato Juventus, colpo dalla Bundesliga. Accordo totale sia tra i club che col giocatore, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

A sopresa, la Juventus piazza il suo primo colpo di questa sessione di calciomercato. Con l’arrivo di Andrea Pirlo, l’obiettivo principale della Vecchia Signora è quello di rinforzare il centrocampo. Dopo l’arrivo di Arthur dal Barcellona – ufficializzato già da qualche mese – è notizia di pochi minuti fa la chiusura di un affare dalla Bundesliga.

Weston McKennie, centrocampista statunitense classe ’98 dello Schalke 04, è vicinissimo a vestire la maglia bianconera. Un vero e proprio colpo a sorpresa da parte di Paratici, che ha chiuso la trattativa in poche ore. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giovane talento dovrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, con l’eventuale riscatto fissato a 18 milioni. Già nei prossimi giorni, il giocatore dovrebbe atterrare a Torino.

La notizia arrivata ieri in serata ha sconvolto il mondo del pallone: Lionel Messi lascerà il Barcellona. Tantissime le squadre sul top player argentino, che però chiede un ingaggio mostre da 30/35 milioni di euro a stagione. La squadra al momento più vicina alla Pulce pare essere il Manchester City, con Pep Guardiola che riaccoglierebbe volentieri il suo pupillo. Ma occhio anche allo United e al solito Paris Saint-Germain. Oltre alla suggestione Inter, un’altra voce sta facendo impazzire i tifosi in queste ore: un possibile approdo dell’ormai ex Barça alla Juventus.

Sarebbe un vero e proprio botto di mercato, che permetterebbe all’asso argentino di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, il rivale di sempre. Ovviamente si tratta di una semplice suggestione, ma nulla è impossibile. A facilitare l’affare, potrebbe inserirsi Adidas. Il marchio tedesco è infatti sponsor tecnico sia della Juventus che di Messi.

