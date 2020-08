Aumentano i contagi di persone che sono state al Billionaire, locale in costa Smeralda di proprietà di Flavio Briatore. L’ultimo caso di coronavirus è di Antonella Mosetti

Aumenta la lista dei vip che al rientro dalle vacanze in Sardegna sono risultati positivi al coronavirus. Dopo i casi di Sinisa Mihajlovic e Flavio Briatore fra i tanti, anche Antonella Mosetti è positiva al Covid.

La bella showgirl, alle colonne de il Messaggero ha rilasciato dei minuziosi dettagli sulle vacanze in Sardegna e di quella serata passata al Billionaire. “A Porto Cervo c’era la calca, una massa di persone senza mascherina. Tutta Roma Nord era in Costa Smeralda”.

Antonella Mosetti positiva al covid

Il Billionaire e la Sardegna sono i protagonisti di questa seconda metà di agosto. Nel locale del noto imprenditore, Flavio Briatore, anche lui positivo al coronavirus e in ospedale, si sono recati molti vip e sportivi che sono risultati tutti positivi al test.

L’ultimo caso accertato è quello della bellissima showgirl italiana, Antonella Mosetti, che ha affermato di aver rispettato tutte le norme anti Covid, ma che queste forse non sono bastate per evitare la trasmissione del virus.

“Ho trascorso una serata al Billionaire” afferma la showgirl. “Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l’ho preso in Sardegna. All’interno del locale lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina. Io l’ho anche comprata da loro perché è bellissima, nera, in tessuto. I clienti invece non erano così attenti”.

Dunque il contagio sarebbe stato importato dai clienti. Questa la tesi enunciata dalla Mosetti che, proseguendo nell’intervista afferma: “Nel centro di Porto Cervo, che è piccolo, c’era la calca, una massa di persone senza mascherina. Ma era lo stesso in altre parti d’Italia. Prima ero stata in Puglia e la situazione era identica. Ora ho paura per i rientri. Quasi tutta Roma Nord era in Costa Smeralda”.

Da ricordare, inoltre, che il test sierologico a cui si erano sottoposte la Mosetti e sua figlia aveva dato esito negativo. Solo dopo aver effettuato il tampone si è potuto venire a capo della positività della madre e negatività confermata della figlia.

