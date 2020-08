Facebook, maxi versamento per tasse arretrate in Francia: la cifra monstre che il gruppo di Mark Zuckerberg verserà nelle casse di Parigi

Facebook sarà costretto a pagare la cifra record di 106 milioni di euro alle casse francesi, come compendio per le tasse arretrate non versate. A riportarlo è stata la rivista Capital, svelando l’accordo tra il governo di Parigi e il colosso di Mark Zuckerberg. Dal 2012 era stata aperta un’inchiesta sulle imposte non pagate nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018, e la sentenza era solo questione di tempo.

Secondo l’indagine, Facebook avrebbe ottimizzato la sua aliquota fiscale effettiva in Francia incanalando le vendite ad altre filiali in diversi paesi europei.

Questo rappresenta un passaggio borderline, poiché la prassi di traslare le vendite in altro paese è considerata legale. Ciò ovviamente se viene dimostrato di non esserci nessun venditore francese con sede in Francia e clienti nel mercato nazionale.

Molte aziende tecnologiche hanno dovuto rimborsare le tasse in Francia per lo stesso problema. Ad esempio, Google ha accettato di pagare una multa di oltre 500 milioni di euro per imposte arretrate nel 2019 . Allo stesso modo, Apple ha risolto una controversia che appiana circa 570 milioni di dollari di pendenza.

Questa è una nuova strategia adottata dalle autorità francesi e che potrebbe prender piede anche in Italia a breve. Le aziende possono evitare una sanzione pubblica se si accordano direttamente con le autorità fiscali. In questo modo si evitano anche contraccolpi mediatici e lunghi processi costosi.

Volendo riportare dei numeri sullo spaventoso giro di affari della piattaforma social, possiamo sottolineare come il fatturato, solo in Francia, sia passato da 56 a 389 milioni di euro tra il 2017 e il 2018, con un aumento del 600% in 12 mesi.

