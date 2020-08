Sono molti i focolai di Coronavirus che si stanno sviluppano nel Paese e, tra questi, uno dei più importanti riguarda uno stabilimento AIA a Treviso.

Nuovo focolaio di Coronavirus a Treviso. Nello specifico, come riporta Open, quest’ultimo si è registrato all’interno di uno degli stabilimenti della nota azienda AIA. Si tratta di 182 persone infette all’interno dello stabilimento. In totale, da quanto si apprende, sono 700 le persone che lavorano sul luogo, tra operai che lavorano direttamente dentro l’azienda e quelli che operano nell’indotto dello stabilimento. Fino ad oggi, i tamponi eseguiti all’interno dello stabilimento sono 560.

Coronavirus, focolaio nell’azienda AIA: 182 persone contagiate

Come riporta Open, lo stabilimento ha deciso comunque di rimanere aperto, dal momento che “la chiusura dell’azienda, al momento, è impossibile”. Questo perché l’interruzione dell’attività di macellazione della carne avrebbe implicato l’uccisione di 1,5 milioni di polli senza che questi potessero essere destinati al mercato. Tutto ciò avrebbe causato importanti ripercussioni dal punto di vista igienico-sanitario.

L’azienda ha comunque fatto sapere che la scelta è quella di aumentare la frequenza degli screening con procedure rapide. Lo stabilimento AIA di Vazzola, a Treviso, dove si è verificato il focolaio, manterrà comunque attiva la produzione.

Nel frattempo, la Protezione Civile ha pubblicato i dati odierni attraverso il Bollettino quotidiano. Sono 878 i nuovi contagiati, con 4 decessi e 353 guariti. Il Coronavirus non sembra voler arrestare la sua espansione: i dati registrati dalla Johns Hopkins University parlano di 23.694.646 contagiati in tutto il mondo. Il primo Paese al mondo, per numero di contagi, rimane l’America guidata dal Presidente Trump, che conta un totale di 5.746.940 contagiati e 177.536 decessi. Il Brasile, alle sue spalle, conta un totale di 3.622.861 contagiati. Il numero di decessi in Brasile è di 115.309. L’India conta invece 3.167.323 contagiati, con un numero di morti più basso: 58.390.

F.A.

