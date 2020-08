L’Iran ha presentato due nuovi prototipi di missili balistici. Una notizia che ha scatenato l’ira degli Usa che adesso chiedono nuove sanzioni internazionali contro il paese.

L’Iran ha presentato due nuovi prototipi di missili balistici. Un evento destinato a scatenare l’ira degli Stati Uniti, che ormai da tempo chiedono al paese di mettere fine al loro programma missilistico. I due prototipi sono stati presentati e illustrati dal Ministro della Difesa Amir Hatami e sono stati intitolati a quelli che nel paese sono considerati due martiri, Hai Qassem Suleimani e Abu Mahdi al Muhandis. Hatami ha dichiarato che “il missile Qassem Soleimani, ha una gittata di 1.400 km mentre il cuise di 1.000 km”. Adesso, l’amministrazione Usa si accinge a chiedere il ripristino delle sanzioni internazionali contro il paese. Un’iniziativa che però potrebbe mettere in difficoltà gli Usa stessi, che si ritrovano sempre più isolati all’interno delle Nazioni Unite. Intanto, Iran e Cina sono ormai vicinissime a stipulare un accordo commerciale che avrà anche la funzione di stringere e rafforzare un asse anti-Usa.

Leggi anche: Iran, Ministro degli Esteri: “Sanzioni Usa illegittime e criminali”

Iran, accordo con la Cina sempre più vicino

I negoziati tra le due nazioni per giungere a questa intesa sono iniziati nel 2016, e sembra adesso vicini alla conclusione. Alcuni dettagli di questa partnership sono stati resi pubblici alcuni giorni fa dal New York Times. L’Iran si impegna a vendere alla Cina risorse naturali e idrocarburi a un prezzo scontato. Dal canto suo invece il governo di Pechino garantirà una massiccia dose di investimenti in infrastrutture nel paese. E il governo di Teheran avrà così la possibilità di vedere ripartire un’economia pesantemente danneggiata negli ultimi anni dalle sanzioni Usa. Inizialmente però in Iran, questa alleanza commerciale con la Cina è stata accolta con scetticismo e sospetto. Diversi esponenti politici iraniani hanno infatti espresso il timore che il governo di Pechino possa andare oltre gli accordi stabiliti. E magari, utilizzare questa partnership per l’esclusivo scopo di estendere la propria egemonia politica sul golfo.

Leggi anche: Stati Uniti, sequestrate quattro petroliere iraniane