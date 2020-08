Batman, trailer dell’ultimo film è stato da poco pubblicato sull’account ufficiale della Warner Bros. Le immagini sono spettacolari.

Batman si mostra con un trailer assolutamente pazzesco. Uno dei personaggi più amati della storia dei fumetti e dei supereroi, ritorna sul grande schermo con un trailer pazzesco. L’uomo-pipistrello ora però cambia volto, ancora una volta. Ad interpretarlo sarà un giovane Robert Pattinson, un attore che continua la sua parabola ascendente. Il giovane, infatti, è reduce da una recente performance ai limiti dell’eccellenza in The Lighthouse, dove ha trovato un’armonia rara nel mondo del cinema con il veterano Willam Dafoe. Ora l’attore è in attesa delle recensioni della critica con il Tenet di Nolan. Ma ora già si parla del suo ruolo nel prossimo Batman, che appare a schermo con pesantezza, con forza, con violenza inedita. Pare infatti che il Cavaliere Oscuro userà metodi ancora meno ortodossi di quanto non abbia fatto in passato.

LEGGI ANCHE –> Robert Pattison torna con “Tenet”, l’ultimo film di Nolan – VIDEO

Batman, trailer del nuovo film con Pattinson e Farrel – VIDEO

Nelle immagini si vede una Gotham che probabilmente farà la gioia della maggioranza degli amanti di Batman. Gotham appare decadente, oscura, pesante nella sua umida struttura. La pioggia cade scrosciante e bagna tutto e tutti, in egual modo. Una giustizia che manca, e che Batman cercherà di portare avanti in ogni modo possibile. Nel suo modo, con le sue regole. Continueremo quindi a vedere un eroe che non uccide i suoi nemici, ma senza dubbio, pare almeno, che sarà più violento delle passate rappresentazioni. Di seguito il video ufficiale del film che vanterà un cast assolutamente stellare. Zoë Kravitz sarà la Catwoman, Paul Dano l’Enigmista, Jeffrey Wright James Gorson, Colin Farrel come Pinguino e tanti altri attori per ruoli incredibili.

LEGGI ANCHE —> Michelle Hunziker nei guai, zona vietata: “Non c’erano cartelli!”