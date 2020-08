Usa, è arrivata la condanna per Joseph James DeAngelo Jr., il ‘Killer del Golden State’ che per oltre 20 anni ha commesso ogni tipo di crimine in California

Rapine, omicidi, stupri e tanto altro. Per oltre 20 anni, l’ex agente di polizia Joseph James DeAngelo Jr. ha terrorizzato gli Usa. Definito il ‘Killer del Golden State‘, è stato condannato poco fa a undici ergastoli. Presente in tribunale, per la prima volta il 74enne si è scusato con le vittime.

Il pentimento, arrivato dopo oltre 20 anni di negazionismo, ha stupito i presenti. L’uomo ha ascoltato per oltre quattro giorni le testimonianze circa i suoi crimini commessi, prima di alzarsi e dichiarare: “Vi ho ascoltati e mi pento di quanto fatto. Chiedo scusa a coloro che ho ferito“. Nonostante ciò, però, il giudice Micheal Bowman gli ha inflitto la pena massima possibile: undici ergastoli senza possibilità di libertà condizionale.

Usa, chi è il ‘Killer di Golden State’

Joseph James DeAngelo Jr., conosciuto da tutti come il ‘Killer di Golden State’, ha per anni messo a ferro e fuoco gli Usa. Tra il 1975 e il 1986, l’ex agente di polizia ha commesso ben 13 omicidi, con decine di stupri e diverse rapine. Le vittime dell’uomo avevano tra i 14 e i 41 anni, e quasi tutte erano residenti a Sacramento e dintorni. Per quasi 30 anni, l’uomo ha potuto agire a piede libero, senza essere scoperto.

Solamente nel 2018, infatti, gli agenti di polizia americani lo hanno trovato e poi arrestato. Decisivo il ritrovamento del Dna lasciato sulle scene del crimine, unito ad alcuni controlli effettuati con alcune informazioni genetiche di un membro della famiglia di DeAngelo Jr. Ora il ‘Killer di Golden State’ dovrà scontare la pena massima possibile negli Stati Uniti, ossia undici ergastoli.

