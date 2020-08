Per la serie ricette dolci, la confettura di fragole: un classico della pasticceria. La confettura di fragole è molto semplice da realizzare, vediamo come.

La confettura di fragole è una di quelle pietanze che non possono mancare assolutamente in cucina. La sua versatilità permette a questa delizia di accostarsi a innumerevoli dolci, ma non solo. Ottima accostata con il burro sulle fette biscottate a colazione, la confettura di fragole può essere utilizzata anche per fare una deliziosa crostata. La preparazione di questa ricetta è molto semplice e, con pochissimi ingredienti, possiamo gustarci una confettura da leccarsi i baffi.

Confettura di fragole: gli ingredienti

Fragole: 500 g

Zucchero semolato: 140 g

Succo di limone: 50 g

Ricette dolci: la preparazione della confettura di fragole

Come abbiamo visto, gli ingredienti per realizzare una fantastica confettura di fragole sono pochissimi e tutti di facilissima reperibilità. Iniziamo la preparazione lavando per bene le fragole. Un’accortezza: cerchiamo di scegliere quelle più mature, perché si prestano molto di più a questa ricetta. Una volta lavate, priviamole del picciolo con un coltello e asciughiamole per bene con un panno da cucina o con della carta assorbente. A questo punto, spremiamo un limone all’interno di un bicchiere. Il consiglio è quello di usare un passino, in modo tale da non far cadere i semi nel bicchiere.

Siamo pronti per la cottura: mettiamo le fragole all’interno di un pentolino di acciaio inox e aggiungiamo lo zucchero semolato. Aggiungiamo poi il succo di limone e mescoliamo per bene tutti gli ingredienti. Lasciamo dunque macerare le fragole per un tempo che va da un minimo di 7 a un massimo di 12 ore. Trascorso il tempo necessario alla macerazione, poniamo la pentola sul fuoco e portiamo ad ebollizione. Mescoliamo il tutto, di tanto in tanto. Lasciamo cuocere per circa 40 minuti. La temperatura perfetta è quella di 108 gradi.

Sanifichiamo ora dei barattoli. Per preparare le confetture fatte in casa, è bene seguire le linee guida del Ministero della salute, al seguente link.

Versiamo ora la nostra confettura, ancora calda, nei barattoli sanificati. Lasciamo circa un centimetro di spazio dal bordo del barattolo. Lasciamo dunque raffreddare la nostra confettura. Il calore aiuterà a creare il sottovuoto.

