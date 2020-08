PlayStation Store ha fatto partire nuove offerte decisamente interessanti. Ecco la lista dei migliori videogiochi in vendita a meno di 6 euro

In attesa dell’uscita della PS5 (entro la fine del 2020), i videogiocatori possono consolarsi con le nuove offerte lanciate sul PlayStation Store. Avendo a disposizione una PS4, sarà possibile accedere ad una lista infinita di videogiochi in vendita a prezzi decisamente d’occasione.

Nello specifico, lo store ufficiale della console di Sony ha reso disponibile nuovamente la tradizionale promozione dei giochi a meno di 20 euro. In realtà, dando una rapida spulciata, è possibile trovare tantissimi titoli molto apprezzati a meno di 6 euro! In alcuni casi, si tratta addirittura dei prezzi più bassi di sempre. Occasioni da non perdere insomma, per tutti coloro che vogliono stemperare l’attesa per la nuova console targata Sony.

PlayStation Store, le migliori offerte: tutti i videogiochi a meno di 6 euro

Fare una lista completa di tutte le offerte lanciate sul PlayStation Store è veramente difficile. Sono infatti tantissimi i titoli messi in vendita a prezzi d’occasione, e molti costano meno di 6 euro. Impossibile non partire da Battlefield 4, in vendita a soli 4,99 euro. Ci sono poi Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, acquistabili a 3,39 euro l’uno (invece che 16,99 euro). Per gli appassionati dei giochi d’azione e sparatutto, ci sono Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux a 5,99 euro. Anche i due Wolfenstein – The New Order e The Old Blood – sono disponibili alla stessa cifra.

C’è poi lo storico Saints Row IV: Re-Elected in offerta a soli 4,99 euro, mentre per Speedrunners bisogna pagare la modica cifra di 3,99 euro. Per gli appassionati di rally, WRC 6 è acquistabile a soli 2,99 euro. C’è infine Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter nella lista, che si fa pagare solamente 2,99 euro.

