E’ emergenza Coronavirus anche in Germania, dove per la prima volta ci sono 2mila contagi in 24 ore. Per la Banca Mondiale rischio povertà per 100 milioni.

Non si arresta l’emergenza Coronavirus, con la pandemia che inizia a far paura anche alla Germania. Infatti nel paese tedesco, ogni giorno viene registrato un aumento di nuovi casi. Solamente nella giornata di ieri, infatti, sono stati ben 2.034 nuovi contagi. Un numero esorbitante per il paese tedesco, che non aveva mai visto così tanti casi in solamente 24 ore.

Secondo quanto riportato dall’Istituto Robert Koch, agli oltre duemila casi, si vanno ad aggiungere altri 7 decessi causati dalla pandemia. Una situazione davvero preoccupante, se si pensa anche che in Germania da poco hanno riaperto anche le scuole, ed anche negli ambienti scolastici sono stati registrati dei casi. Ad oggi il Coronavirus in Germania ha causato ben 9.267 decessi a fronte di 232.082 casi totali.

Sempre secondo l’Istituto Robert Koch, numeri così alti sono stati registrati solamente lo scorso 25 aprile, quando i contagi in 24 ore furono ben 2.055. Per l’Istituto, inoltre, i focolai sarebbero scoppiati in seguito a feste in famiglia, aumento considerevole dei tamponi effettuati e casi di ritorno dalle vacanze.

Coronavirus, emergenza in Germania: per la Banca Mondiale in 100 milioni rischiano la povertà

Ma la crisi scaturita dal Coronavirus non è solamente sanitaria, ma anche economica. Infatti già con la prima ondata, la pandemia ha gettato in crisi l’economia mondiale, con il lockdown che è arrivato a bloccare le borse più importanti al mondo. In merito alla crisi economica si è pronunciata anche la Banca Mondiale, facendo una previsione quasi catastrofica.

Infatti per la Banca Mondiale ben 100 milioni di famiglie potrebbero finire nello stato di povertà. Una stima che scoraggia la popolazione mondiale, ma soprattutto che è superiore rispetto alla precedente statistica che si fermava a 60 milioni.

A lanciare la stima ci ha pensato proprio David Malpass, presidente della Banca Mondiale. Ma non solo, infatti per Malpass il numero potrebbe aumentare se la pandemia si aggrava e perdura. Come spiega il presidente, per i creditori diventa imperativo ridurre i debiti dei Paesi poveri. Proprio durante il G20 di Aprile si era deciso di sospendere fino alla fine del 2020 i rimborsi dei debiti dei Paesi più poveri.

