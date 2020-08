Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa. Ma gli hotspot e le case di accoglienza sono pieni oltre ogni limite e il sindaco ha deciso di scrivere a Conte per denunciare la situazione.

Millequattrocento migranti sono sbarcati intorno a mezzanotte sull’isola di Lampedusa. Immediati i soccorsi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza che si sono occupati in seguito di smistarli tra gli Hotspot e le case d’accoglienza. Il problema è che le strutture sono ormai da tempo piene oltre la capienza massima e la situazione nell’isola è sempre più critica. Un’emergenza che ormai da tempo non è più gestibile e che ha convinto il sindaco, che già alcune settimane fa aveva chiesto al governo di proclamare lo stato di emergenza, a scrivere una lettera aperta su Facebook al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Leggi anche: Migranti, Lamorgese conferma: “Nessuno verrà regolarizzato, torneranno indietro”

Lampedusa a Conte: “Quanto pensa può durare la pazienza dei lampedusani?”

Martello ha dunque affidato alla piattaforma di Zuckerberg il suo sfogo chiedendo al premier “quanti migranti devono ancora essere ammassati nel Centro di accoglienza per potere avviare i trasferimenti da Lampedusa? Presidente Conte, quante barche di migranti devono ancora essere depositate al Molo Favaloro prima che inizino le procedure di demolizione? Presidente Conte, quanto pensa ancora possa durare la pazienza dei lampedusani?”.

Il sindaco di Lampedusa ha chiesto al governo di mettere fine a quelli che lui definisce “provvedimenti tampone”. Per Martello è arrivato il momento di dissolvere la coltre di silenzio che sembra circondare Lampedusa sulla questione. Un’isola che le istituzioni continuano colpevolmente a lasciare sola a gestire un’emergenza migratoria che la pandemia ha reso ancora più estrema e difficile da affrontare.

Martello: “Non è più accettabile che l’isola sia abbandonata a se stessa”

Nella sua lettera a Conte, Martello scrive che “non è più accettabile che la nostra isola sia abbandonata a se stessa e che il peso dell’accoglienza sia scaricato tutto sulle nostre spalle: noi siamo i primi a voler garantire il rispetto dei diritti umani, ma non è più accettabile che per questo Lampedusa sia lasciata in balia delle più feroci speculazioni politiche”.

Leggi anche: Lampedusa, 200 migranti sono sbarcati nella notte