Coronavirus scuola, dopo settimane di indiscrezioni e commenti sono arrivate le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per ripartire a settembre

Emergenza Coronavirus a scuola, come affrontare eventuali casi singoli o focolai alla ripartenza da settembre? A spiegalo arriva un rapporto dettagliato dell’Istituto Superiore di Sanità che indica tutte le linee guida da seguire. Un lavoro realizzato da ministero della Salute e ministero dell’Istruzione insieme a Regione Veneto, Regioen Emilia-Romagna, INAIL e Fondazione Bruno Kessler.

E allora vediamo insieme quali sono i punti salienti del documento che considera casi riguardanti sia gli alunni che gli operatori scolastici. Quindi “se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un’area apposita“. Dovrà essere assistito da un adulto con mascherina chirurgica e i genitori dovranno immediatamente avvisati e attivati. Quando l’alunno sarà a casa, i genitori devono contattare il pediatra o medico di famiglia e sarà lui a valutare la situazione. Se pensa che sia il caso, contatterà il Dipartimento di Prevenzione per eseguire il tampone.

Coronavirus, quando scatta la quarantena a scuola? L’ISS risponde

Coronavirus a scuola, toccherà invece al Dipartimento di Prevenzione presso la Asl decidere come gestire la quarantena in casi accertati. “Se un alunno o operatore scolastico risulta COVID-19 positivo – è scritto nel documento -, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena”- Un isolamento eventuale per tutti gli studenti della stessa classe ma anche per gli eventuali operatori scolastici esposti che appaiano come contatti stretti.

L’eventuale chiusura totale di una scuola o di una sua parte dovrà essere valutata dal Dipartimento secondo il numero di casi confermati. Ma anche sulla base del livello di circolazione del virus all’interno di quella comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non significa automaticamente la chiusura, soprattutto se la trasmissione non raggiunge picchi.

Ma nel do umento ci sono anche altri passaggi chiave. Dovrà essere identificato un referente scolastico per il Covid-19 preventivamente formato. La scuola dovrà tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e personale di classi diverse. E dovrà richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino, segnalando eventuali assenze per motivi di salute collegati al Covid-19.

