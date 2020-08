Uno studio americano ha rilevato che i bambini che contraggono il coronavirus, possiedono una maggiore carica virale rispetto agli adulti.

Uno studio condotto dal Massachusetts General Hospital, ha rilevato che i bambini ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus, possiedono una carica virale “significativamente più alta” degli adulti. La ricerca è stata pubblicata sul “Journal of Pediatrics”. I ricercatori avanzano inoltre l’ipotesi che i bambini che contraggono il Covid-19 e hanno un’età inferiore ai 5 anni, potrebbero anche essere “diffusori” del virus. Lo studio si è avvalso di soggetti con un’età compresa tra gli 0 e 22 anni e ha evidenziati come nei più piccoli la carica virale sia particolarmente elevata nelle vie aeree. Lael Yonker, direttore del Centro per la Fibrosi Cistica del MGH e capo della ricerca ha dichiarato in proposito che “non mi aspettavo che la carica virale fosse così alta, ci sono ‘bambini sani’ che stanno andando in giro con un’alta carica virale di Sars-CoV-2”.

Leggi anche: Coronavirus, Sardegna: salgono i contagi all’interno del resort

Coronavirus, bisognerà attendere nuovi studi per confermare ricerca americana

Ma gli stessi ricercatori spiegando anche che, possedendo meno recettori rispetto a un adulto, una volta contratto il Covid-19 i bambini tendono ad ammalarsi in forme molto meno gravi. Non ci sono ancora sufficienti evidenze empiriche per ritenere che il virus nei bambini sia più contagioso, ma saranno comunque necessari dei nuovi studi per comprendere meglio questa correlazione. Intervistato a riguardo dal Corriere della Sera, Gianvincenzo Zuccotti, direttore del dipartimento di Pediatria e Pronto Soccorso dell’ospedale di Buzzi di Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’argomento. Il medico ha affermato che “non si può dire che non siano capaci di trasmettere l’infezione perché andrebbe in senso contrario a quello che avviene ogni anno durante la stagione influenzale, quando sono proprio i più piccoli a essere maggiormente contagiosi”.

Leggi anche: Coronavirus Roma, allarme dalla Sardegna: “C’è rischio bomba virale”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24