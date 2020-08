Un ex calciatore del Milan potrebbe far ritorno in rossonero in questa finestra di calciomercato, come da lui stesso annunciato

Il Milan in vista della prossima stagione, tra i ruoli da rinforzare, starebbe pensando ad un top player per la fascia destra. Il sogno di Maldini e Gazidis rimane Federico Chiesa, per il quale le sirene degli altri club si sarebbe calmate, che però costa molto. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non lo darà via per meno di circa 65 milioni di euro. Su di lui, inoltre, c’è anche l’interesse della Roma che però ci penserà solo in caso di addio di Zaniolo.

Il giovane italiano non è però l’unico obiettivo rossonero, tra questi c’è anche Deulofeu del Watford. Il calciatore stesso, che ha già passato sei mesi in prestito al Milan, ha dichiarato: “Il Milan è un’opzione per il prossimo futuro, lì sono stato molto bene e ci è nata mia figlia”. Il Diavolo però non è l’unica società attenta su di lui: “Ci sono opzioni in Spagna e Premier, ma la priorità – ammette ai microfoni di El Transistor – è quella di lasciare il Watford”.

LEGGI ANCHE—> Napoli, Petagna positivo al coronavirus

Aleksey Miranchuk, duttile centrocampista del Lokomotiv Mosca, negli ultimi giorni sembrava essere ad un passo dall’Atalanta. A quanto pare, però, si sarebbe inserito prepotentemente il Milan pronto ad offrire più degli orobici per portarlo in rossonero. Lo stesso calciatore preferirebbe vestire la maglia del club dalle 7 Champions League.

Secondo quanto riferito da RBC, Maldini ha pronti 20 milioni di euro. Il calciatore russo sarebbe in grado di giocare sia sulla trequarti che retrocedere in mediana e risolverebbe diversi problemi della formazione guidata da Pioli. Un altro centrocampista che piace è Bakayoko del Chelsea, ma la valutazione da 25 milioni frena Maldini.

LEGGI ANCHE—> Riapertura stadi, svolta dalla Cina: i tifosi tornano sugli spalti