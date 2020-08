Xbox Series X, prezzo potrebbe essere stato svelato nelle condizioni di un concorso nazionale organizzato dalla Monster Energy Drink, la grande M che produce energy drink con tanti gusti e aromi diversi.

Dopo mesi dall’annuncio e a pochi mesi dal rilascio ufficiale sul mercato, ancora ci si chiede quanto costeranno le prossime console. PlayStation 5 e Xbox Series X dovranno portare i videogiocatori a fare un salto in avanti dal punto di vista tecnologico molto importante, con nuove tecnologie e nuovi modi di giocare. Dal ray tracing, ovvero dal calcolo in tempo reale della luce e delle superfici riflettenti, passando per la velocità di un SSD di nuova generazione, sul piatto c’è davvero tanto.

Troppo addirittura per qualcuno, che teme come il prezzo della prossima generazione di console possa finire con l’essere troppo vicino ad un PC da gaming per potersi permettere tale spesa. E ora arriverebbero anche delle indiscrezioni molto importanti per quanto concerne il prezzo della console Microsoft.

Xbox Series X, prezzo svelato da un concorso: costa più del previsto

La Monster ha annunciato un concorso in America con un premio davvero molto speciale: una Xbox Series X. Nella descrizione del concorso si legge che il totale dei premi messi in palio ammonta a ben 120mila dollari. Una cifra molto importante. Le console che verranno messe in palio per chi partecipa al concorso sono 200.

La console sarà in regalo con Halo e quindi dal prezzo sarà necessario togliere i canonici 59 euro a cui i titoli di solito vengono lanciati. Facendo quindi una divisione, ovvero 12000:200 e poi sottraendo 59, si ottiene il totale di 549.99 euro. Insomma, la Monster “annuncia” quale dovrebbe essere il prezzo sul mercato americano almeno, ma ci si aspetta che la conversione possa essere molto simile in Europa. Pertanto circa 49,99 euro oltre la soglia che molti utenti avevano indicata come “tetto massimo” di spesa per la console di casa Microsoft.

