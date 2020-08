Usa 2020, è tempo di sondaggi: la scelta del candidato Dem di presentare come vicepresidente Kamala Harris porta a nuove percentuali sulle ipotetiche scelte dei votanti.

Si riduce il vantaggio dei democratici alle elezioni Usa 2020. Infatti, secondo un sondaggio pubblicato da Cnn e riportato da Skytg24, la coppia Biden-Harris, rappresentanti dei democratici, ha, secondo le stime, il 50% dei consensi, mentre la squadra repubblicana con Trump e Mike Pence, il 46%. Il restante 4% è dovuto al margine di errore.

C’è poi un altro sondaggio, che evidenzia l’approvazione dei cittadini statunitensi in merito alla scelta di Kamala Harris come vicepresidente, per il team dei dem. Secondo il sondaggio di Washington Post e Abc, il 54% dei cittadini ha approvato la scelta di Biden di proporre Kamala Harris.

Leggi anche >>> Usa 2020, prima uscita per Biden e Harris: attacchi al presidente Trump

Usa 2020: secondo i sondaggi i dem sono al 50%

A prender parola sulle imminenti elezioni statunitensi è intervenuta la stessa Kamala Harris, le cui parole sono state riportate da Skytg24: “Non guardate al ticket se non vi ispira, guardate ai temi che hanno un impatto sulla vostra vita di ogni giorno”. Queste parole, della candidata vicepresidente dem, sono rivolte a tutti quelli che non vedono di buon occhio il cosiddetto “ticket” Biden-Harris.

La Harris, nel suo discorso alla popolazione, ha messo in gioco tematiche molto importanti. Ha infatti sostenuto che anche se possono non piacere i nomi, ciò che conta sono i temi, che hanno un forte impatto sulla vita quotidiana. Un riferimento è stato lanciato anche al Coronavirus e al vaccino che numerose aziende stanno studiando: “Se volete che la comunità afroamericana abbia pari accesso al vaccino contro il Coronavirus, allora vedrete che in questa elezione c’è molto di più in gioco”.

Potrebbe interessarti anche: Elezioni Usa 2020, Biden sceglie Kamala Harris come vicepresidente

F.A.