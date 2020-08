Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, si pronuncia sul nuovo lockdown, affermando che le probabilità di una chiusura sono vicine allo zero.

Non solo il Ministro Speranza, anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri torna a parlare della situazione Coronavirus e dei rischi di un nuovo lockdown.

Per Sileri non c’è bisogno di andare in panico visto che il nostro sistema sanitario è ben preparato, come ha dimostrato all’inizio della pandemia. Durante la sua intervista, Sileri ci ha tenuto a rassicurare a tutti, affermando che le possibilità di un nuovo lockdown sono vicine allo zero.

Ma il viceministro della Salute si è pronunciato anche sulla “movida” invitando politici e popolo a non demonizzarla, affermando che si poteva aspettare qualche giorno prima di chiudere le discoteche. Sileri però ha compreso la scelta, affermando che si tratta di una scelta che rispetta il principio di massima precauzione.

Sileri, tra lockdown e situazione sulla penisola: “Italia messa meglio di altri paesi europei”

Pierpaolo Sileri resta cauto sulla situazione Covid-19 sulla nostra penisola. Infatti il viceministro, così come Speranza, ricorda come la situazione italiana sia migliore rispetto a quella degli altri paesi europei. Per il viceministro, questa crescita di casi potrebbe essere tracciata dall’App Immuni, una risorsa che potrebbe rilevarsi importantissima per il nostro paese.

La sfida più grande per il viceministro ci sarà tra pochissimi giorni, quando il popolo sarà tenuto a distinguere i sintomi del Covid dai sintomi delle influenze stagionali. L’invito che Sileri fa a tutto il popolo Italiano è quello di indossare la mascherina, una protezione fondamentale che diminuisce le probabilità di contagio.

Infine, Sileri ha ribadito che la possibilità di un nuovo lockdown è pari allo zero, con il viceministro che ha ricordato tutte le piccole abitudini che abbiamo assimilato in questo periodo come: igienizzare le mani, stare distanti almeno un metro ed indossare la mascherina. Come ricorda Sileri i nuovi contagiati sono più giovani e meno inclini alle patologie gravi. Sarà quindi di fondamentale importanza evitare che i nipotini contagino i nonni.

L.P.

