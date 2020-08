Juventus, due giocatori si stanno già allenando malgrado manchino ancora parecchi giorni prima dell’inizio della prossima stagione di Serie A.

La Juventus ha preso una decisione senza dubbio molto coraggiosa eleggendo Andrea Pirlo come tecnico della prima squadra. Il club bianconero, infatti, ha nominato come allenatore un ex giocatore che non ha assolutamente nessuna esperienza in fatto di panchine. Dopo essere stato eletto per dieci giorni coach della Primavera, Pirlo si è ritrovato improvvisamente tecnico della prima squadra in seguito all’esonero di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha perso contro il Lione ed è uscito prematuramente dalla Champions League, cosa che ha fatto infuriare la dirigenza bianconera che sperava di raggiungere la finale con Cristiano Ronaldo in rosa. Eppure la squadra bianconera non è riuscita ad andare molto avanti nella competizione, e questo ha portato a far delle decisioni difficili. Due giocatori, però, hanno già iniziato l’allenamento, vogliosi di essere protagonisti assoluti della prossima annata del club torinese.

LEGGI ANCHE —> Juventus, Pirlo guadagna meno dei giocatori: le cifre

Juventus, due giocatori già in raduno: Pirlo li osserva

Secondo le ultime notizie de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già due giocatori nel raduno bianconero. Il raduno di tutti i calciatori della Juventus è fissato per il 24 agosto, ma due tesserati hanno deciso di presentarsi prima per allenarsi di più e mostrarsi assolutamente pronti a combattere per la maglietta da titolare, sotto lo sguardo di Andrea Pirolo. I giocatori in questione sono due, entrambi italiani ed entrambi giocano nella linea difensiva a quattro. Il primo è il veterano Giorgio Chiellini, che da anni gioca per la squadra bianconera ed è stato anche compagno di spogliatoio di Pirlo. L’altro è invece Luca Pellegrini, esterno mancino che ha trascorso l’ultima stagione a Cagliari, quando il suo cartellino era ancora nelle mani della Roma.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Barcellona: Ronald Koeman sarà il successore di Setien