Torna a crescere l’emergenza Coronavirus nel mondo, con gli Usa che sfiorano le 170mila vittime. A Madrid proteste contro la mascherina.

Cresce sempre di più il pericolo di una nuova ondata di Covid-19 nel mondo. Infatti nelle ultime settimane il Coronavirus è tornato a propagarsi velocemente, specie negli Usa dove il numero delle vittime torna a salire, con i decessi totali che sfiorano quota 170mila. A tracciare i dati della pandemia ci sta pensando la John Hopkins University, che conferma il triste primato del paese governato da Donald Trump.

Infatti stando ai numeri dell’Università americana, nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 43.321 nuovi contagi e 528 decessi. Numeri alti ma comunque in diminuzione nel paese americano. Basti pensare che solamente la scorsa settimana i nuovi contagi giornalieri viaggiavano dalle 50mila alle 60mila unità. Ad oggi il totale dei casi negli Usa è salito 5.388.931, numeri pazzeschi che portano gli Usa in vetta alla classifica mondiale da Coronavirus.

Ma il Coronavirus impensierisce anche l’India e e sue città sovrappopolate. Infatti nel grande paese indiano sono state registrate 900 vittime nelle ultime 24 ore. Numeri grandissimi per l’India, con il Ministero della Salute indiano che dichiara ben 2,6 milioni di casi.

Coronavirus: Usa leader di casi al mondo, a Madrid proteste contro la mascherina

Gridano “Libertà” il popolo di Madrid, che nonostante l’emergenza Covid-19, proprio non ne vuole sapere di indossare la mascherina. Infatti un gruppo folto di manifestanti è sceso in piazza, sotto il nome di “Resistencia“. La resistenza spagnola è scesa in campo contro tutte le limitazioni dettate dall’emergenza Coronavirus. Non sono mancati attimi di tensione con le forze dell’ordine a Plaza Colòn, dove i manifestanti si sono riuniti per manifestare contro le nuove leggi anti-covid.

Infatti la maggior parte dei manifestanti della Resistencia, non indossava la mascherina. Inoltre portavano con sè cartelli che invocavano diversi slogano come “Il Coronavirus non esiste” o “Non abbiamo paura“. Insomma, la manifestazione ha attirato diversi tipi di manifestanti, dai No-Vax ai teorici della cospirazione.

Situazione che resta delicata in spagna, specialmente nelle due città principali, Madrid e Barcellona. Proprio qui i casi sono tornati a salire, portando il governo a stringere su nuove restrizioni per contenere la pandemia.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24