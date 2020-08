Il rientro a scuola si avvicina: il comitato tecnico scientifico ha sottolineato l’importanza di determinate misure di precauzione affinché il tutto avvenga in massima sicurezza.

La riunione dello scorso 12 agosto del comitato tecnico scientifico ha fatto luce su diversi aspetti che riguardano la riapertura delle scuole, il prossimo 14 settembre. Come riporta Tgcom24, la tematica centrale su cui si è dibattuto è stata quella delle misure di contenimento del nuovo Coronavirus. In tal senso, il comitato ha ribadito l’importanza di adottare il “distanziamento” all’interno degli edifici scolastici

All’interno del verbale, stilato a seguito della riunione, il comitato tecnico scientifico ha sottolineato che, nel caso in cui il distanziamento non può essere rispettato per mancanza di spazi, lo strumento di prevenzione più efficace rimane quello della mascherina protettiva.

Scuola: le linee guida del comitato tecnico scientifico

Nell’ambito della stessa riunione, il cts ha ribadito, come riporta Tgcom24, che la distanza minima da bocca a bocca è quella di almeno un metro. Dunque, da quanto si apprende, non vi sarà alcun allentamento delle misure di restrizione. I casi, in Italia e in tutto il mondo, tra l’altro, stanno aumentando e il rispetto delle misure di prevenzione è necessario.

C’è poi un aspetto non meno importante in merito alla questione. Le parole espresse dal comitato tecnico scientifico fanno riferimento al fatto che, con ogni probabilità, non tutti gli edifici scolastici saranno pronti a settembre per garantire spazi adeguati al distanziamento. Infatti, nel rapporto, il cts ha scritto che in tutte le situazioni in cui il distanziamento fisico non si può rispettare, ” lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”.

