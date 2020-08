Juventus, Pirlo ha un ingaggio davvero molto basso per essere l’allenatore della squadra più vincente di Italia. Moltissimi dei giocatori che ha in rosa guadagnano molto più di lui.

La Juventus ha preso una decisione davvero molto coraggiosa eleggendo Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra. L’ex regista, infatti, avrebbe dovuto allenare la Primavera della squadra torinese, ma in seguito alla sconfitta di Sarri con il Lione le cose sono cambiate. Radicalmente. Senza nessuna esperienza e soltanto 10 giorni dopo aver “allenato” la Primavera bianconera, Andrea Pirlo è stato nominato con una manovra a sorpresa allenatore della Juventus. L’ex calciatore non ha assolutamente nessuna esperienza in tal senso e questo sta dividendo i tifosi. Alcuni ritengono che sia un bene vedere un vero bianconero sulla panchina dopo la deludente annata di Maurizio Sarri. Per altri il club bianconero dovrebbe puntare ad allenatori di caratura mondiale, non fare da squadra per fare esperienza.

LEGGI ANCHE —> MotoGP: terrore in Austria, poi vince Andrea Dovizioso

Juventus, Pirlo guadagna meno dei giocatori: le cifre

Una cosa è certa, con la decisione di mettere Andrea Pirlo a guida della squadra la Juventus ha fatto una decisione di cuore, ma anche di portafoglio. L’ex regista, infatti, senza dubbio farà tutto il possibile per far vincere la sua ex squadra, mettendoci il cuore. Ma anche una scelta per cercare di contenere, quando possibile e malgrado significhi dover pagare per un po’ un allenatore in più, le spese che il club deve affrontare. In un momento in cui, probabilmente, la dirigenza torinese dovrà cercare di fare delle cessioni e far quadrare per bene i conti, Pirlo è una manna dal cielo. Il tecnico barbuto ha infatti un contratto da appena 1,8 milioni di euro all’anno. Soltanto tre calciatori della Juventus guadagnano meno del loro allenatore. Il primo è il difensore Demiral, che guadagna 1.8 milioni a stagione. Il secondo è Buffon, amico di Pirlo e bandiera bianconera, che ne guadagna 1.5 all’anno. Il terzo è anche il terzo portiere della squadra, Pinsoglio, che guadagna 300mila euro all’anno. Sarri ne guadagnerà 5.5 finché non scadrà il suo contratto.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, addio a Dybala per il colpo dal Liverpool