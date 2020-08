Covid-19, bambino di 5 anni è stato da pochissime ore ricoverato e poi messo in terapia intensiva in uno dei tanti ospedali di Italia, che continua a soffrire per il virus di Wuhan.

Il Covid-19 non fa un passo indietro. La famosissima malattia che si è originata in Cina sta continuando a mietere vittime, anche in Italia, senza fermarsi mai. Non sono tempi duri come quelli di qualche mese fa, ma il fatto che un po’ in generale si sta abbassando la guardia non è di certo una mossa intelligente per contrastare una pandemia. Il virus continua a girare e pochi giorni fa ha colpito un bambino di appena cinque anni, che è stato immediatamente portato dai genitori in ospedale. Il piccolino aveva tutti i sintomi che sono tipici del Covid-19, così i genitori hanno deciso di farlo controllare e portalo in ospedale. E’ stato quindi isolato e sottoposto al tampone, che è risultato positivo al virus.

Covid-19, bambino di 5 anni ricoverato: è in terapia intensiva

Il fatto è stato riportato da Il Mattino di Padova ed è accaduto proprio all’ospedale pediatrico di Padova. Ora tutta la famiglia è stata messa in isolamento e sottoposta ai tamponi, dei quali si attendono le risposte nelle prossime ore. Se anche loro risultassero tutti positivi, le autorità si troverebbero tra le mani un piccolo focolaio in una città molto importante dal punto di vista dell’afflusso di persone. E per questo sarebbero poi necessari controlli, screening e altre misure per sondare il terreno ed evitare che si possa creare un focolaio di dimensioni maggiori nel cuore della città. Il piccolo intanto è in condizioni gravi es è in terapia intensiva, dove viene tenuto costantemente sotto osservazione dall’equipe della struttura ospedaliera.

