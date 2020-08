Spunta una nuova pista sulla morte del piccolo Gioele. La nuova ipotesi riguarda anche il suicidio di mamma Viviana: l’inchiesta degli inquirenti.

Continuano a crescere le ipotesi sulla morte del piccolo Gioele e della madre Viviana Parisi. Sono ancora in corso le ricerche per recuperare il corpo del bambino di appena 4 anni. La nuova ipotesi che gli inquirenti stanno avanzando in queste ore è un possibile omicidio compiuto proprio dalla madre di Gioele, Viviana Parisi. Dopo aver compiuto il gesto, Viviana, poi avrebbe deciso di togliersi la vita, lanciandosi da un traliccio.

Un’altra delle ipotesi che però resta viva è la morte accidentale del bambino, che avrebbe portato la Dj a fare l’insano gesto. Infatti il bimbo potrebbe essere deceduto nell’incidente, non grave, avvenuto sulla Messina-Palermo lo scorso 3 agosto.

Per gli investigatori queste sono solo ipotesi infatti il piccolo Gioele, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe potuto sbattere letalmente la testa dopo l’impatto. Gli inquirenti hanno ricordato che per ora non c’è niente di certo e che queste sono solamente piste che si stanno percorrendo.

La morte del piccolo Gioele ed il suicidio di mamma Viviana: si continua ad indagare

Al momento gli inquiewnri non guardano solamente in una direzione, anche se l’ipotesi più percorribile è quella di una possibile fuga della donna con il figlio in braccio, dopo l’incidente. La donna, infatti avrebbe raggiunto il bosco di Caronia con Gioele, dove poi è stato rinvenuto il suo corpo esanime.

Intanto non si fermano le ricerche del corpo del piccolo Gioele. La squadra mobile di investigazione sta cercando di rinvenire il corpo esanime del bimbo di 4 anni. Nella giornata di ieri è arrivato anche l’appello del padre, Daniele Mondello compagno di Viviana, che disperato ha dichiarato: “Chiunque sappia qualcosa parli”. L’uomo ha poi ricordato quanto ami il figlio scomparso e di essere pronto a tutto pur di rinvenire il piccolo corpo.

Attualmente per recuperare il corpo di Gioele sono impegnati ben 70 agenti delle forze dell’ordine. Sono ben 12 i giorni passati dalla scomparsa del bambino, eppure del suo corpo non c’è alcuna traccia. Vedremo se nelle prossime ore gli inquirenti riusciranno a scoprire ulteriori dettagli sul caso che ha sconvolto il paese.

