Calciomercato della Juventus scatenatissimo, per raggiungere certi obiettivi è necessario incassare prima di comprare. 12 i nomi sulla lista di Paratici da mandar via

Sebbene si prospetti un calciomercato un po’ atipico, la Juventus non resta di certo a guardare. La prima big d’Italia non resta con le mani in mano intanto che la sessione estiva di mercato cominci, anzi. Con l’acquisto già fatto di Kulusevski e quello di Arthur, i bianconeri andranno a completare una rosa con i migliori acquisti da poter mettere a segno sul mercato.

Tuttavia, per poter arrivare a certi nomi che ti fanno raggiungere gli obiettivi sperati – la Champions League ed il 10° scudetto consecutivo, nel caso della Juve – è necessario monetizzare. Era già nell’aria una sorta di rivoluzione della squadra, iniziando alla cessione di Pjanic e dal ricambio di panchina su cui è attualmente seduto mister Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, la lista di Paratici dei 12 cedibili

Come sempre la Juventus è molto attiva sul mercato, pertanto il direttore sportivo della squadra bianconera, Fabio Paratici ha un taccuino con tutto ben appuntato. Stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, dopo la cessione ormai imminente di Matuidi, ci sono già altri che sono pronti a far le valigie. In lizza Federico Bernardeschi che potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Milik. Simile destino per Douglas Costa che in egual modo potrebbe finire in qualche scambio interessante.

Gli altri nomi in partenza sono quelli di Khedira e Gonzalo Higuain, ormai a fine carriera, anche se potrebbero partire verso una nuova esperienza: Cina o Australia. Gli esterni Alex Sandro, Danilo e De Sciglio non sono sicuri di rimanere in bianconero, esattamente come Rabiot e Ramsey, nuovi acquisti che non hanno dato i frutti sperati. Pellegrini, Romero e Rugani sono gli ultimi tre nomi della lista, considerati non indispensabili nei 25 di Pirlo.