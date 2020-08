Week end Ferragosto, traffico da bollino rosso: la situazione sulle autostrade italiane nel fine settimana più caldo dell’estate

Si preannuncia un week end caldissimo e non solo dal punto di vista meteorologico quello che sta iniziando oggi. Il fine settimana di Ferragosto è per antonomasia il più trafficato dell’intera estate italian, con gli ultimi vacanzieri pronti a mettersi in viaggio, solitamente per le località balneari. Quest’anno ancor di più, il 14 e 15 agosto coinciderà con il picco dell’affollamento autostradale, considerando le minori ferie dovute alla pandemia di coronavirus e la conseguente concentrazione di partenze in queste ore. Si calcola che più di un italiano su due (circa il 54%) si metterà in macchina tra oggi e domani per andare al mare o in montagna. Molti raggiungeranno amici e parenti che già sono in villeggiatura, magari anche per una toccata e fuga di appena due giorni.

Fatto sta che secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, il week end si preannuncia come di consueto da bollino rosso.

Week end Ferragosto, traffico da bollino rosso: un italiano su due in viaggio

Secondo la statistica della Coldiretti solo il 20% degli italiani lavorerà il 15 agosto e il 26% lo trascorrerà a casa. Tutti gli altri cercheranno di raggiungere le spiagge assolate per assaporare il clou di questa strana estate del 2020.

Previsto per la mattina del 14 il picco del traffico autostradale, segnalato dal bollino rosso, mentre il 15 viene segnalato bollino giallo, almeno al mattino, tendente al rosso verso sera per i rientri.

Divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 7,5 t dalle 16 alle 22 di sabato e dalle ore 7 alle 22 il 15.

Nonostante la pandemia, le località balneari sono piuttosto affollate, soprattutto al Sud Italia e stanno creando non pochi problemi sul tema dei contagi. Il rispetto delle misure di sicurezza resta prioritario, così come sottolineato dal ministero della Salute e l’uso della mascherina obbligatorio in luoghi chiusi.

In totale saranno oltre 21 milioni gli italiani che si concederanno almeno un giorno di vacanza lontano da casa in questo periodo.

Se le spiagge fanno registrare il pienone, crollano le visite nelle città d’arte, soprattutto a causa del calo drastico dei turisti stranieri.

