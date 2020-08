Un motivo che fa sorridere e riflettere, un uomo di 74 anni non riesce a dire di no alla madre centenaria e si traveste da donna

Una storia che sembra assurda, ma nasconde un significato ed un gesto tenerissimo. Direttamente dalla Cina un simpatico 74enne è da 14 anni che intrattiene i turisti. Si aggira spesso per i Parco del Lago Verde della città cinese di Kunmig indossando abiti femminili della tradizione cinese.

Perché un uomo in pensione si dovrebbe travestire da donna da 14 anni? Non è assolutamente una scommessa persa con amici o colleghi, semplicemente il desiderio di accontentare una mamma centenaria.

Uomo di 74 si traveste da donna… per accontentare la mamma!

Sono 14 anni che quest’uomo cinese va in giro per un noto parco in Cina travestito da donna. Nulla di sbagliato, anzi, il motivo per il quale tutto è nato è di una tenerezza assoluta. La mamma di questo anziano signore, centenaria, ha sempre desiderato una figlia femmina, mai arrivata. Infatti, l’uomo di buon cuore ha soltanto un altro fratello. I due sono cresciuti con la continua volontà della mamma di avere un fiocco rosa in casa, senza mai poterne avere una. Alla soglia dei 100 anni di questa nobil donna, il figlio di gran cuore ha deciso di accontentarla.

Di certo, biologicamente, non ha potuto far granché, ma esteticamente ha deciso di indossare abiti femminili della tradizione cinese. Nato per gioco, per accontentare la mamma, alla fine è diventato un’attrazione per tutti i turisti che passeggiano in zona. L’uomo non si è mai sposato, 5 giorni a settimana indossa pantalone e camicia, nel weekend però si dedica al suo lato femminile indossano abiti femminili, orecchini e smalto.

