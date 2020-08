Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato le due donne, di origine georgiana di 35 e 33 anni, ubriache e in compagnia di un uomo. Alle 2 di notte, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la festa “illegale” si è potuta concludere.

A Milano , a casa di un’anziana donna, un gruppo di badanti che prestavano assistenza alla signora ha dato vita ad un party. Nonostante le suppliche della 90enne e le regole anti covid che vietano assembramenti, le donne hanno continuato a far festa.

Denunciate badanti, fiumi di alcol e festino con un uomo

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, nonostante la proprietaria di casa (un’anziana donna di 90 anni) avesse più volte scongiurato le badanti di porre fine al party, queste noncuranti hanno deciso di invitare un uomo nell’abitazione.

Tra fiumi di alcool ed eccessi di vario genere, l’anziana esausta ha allertato la polizia locale chiedendo un intervento immediato. All’arrivo degli agenti, le due badanti di origini georgiane sono state ritrovate completamente ubriache. Del loro amico nessuna traccia.

Sul pavimento, inoltre la polizia ha rinvenuto tracce di sangue. Le donne hanno subito spiegato che le macchie di sangue sul pavimento erano dovute alla rottura di un bicchiere di vetro.

Entrambe, oltre che per abuso di alcool e feste illegali in pieno covid, sono state denunciate per favoreggiamento. Nessuna delle due ha rivelato il nome dell’uomo che avevano ospitato abusivamente sino a poco tempo primo.

