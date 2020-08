Cyberpunk 2077, upgrade grafico importante quello su cui sta lavorando la software house proprietaria del titolo, che si mostra con nuove immagini.

Cyberpunk 2077 sarà il gioco più atteso del resto dell’anno. Il titolo, che è stato annunciato più di sette anni fa, ora sta per diventare realtà. Dopo diversi rimandi dovuti a problemi di perfezionamento delle interfacce e di ottimizzazioni dei modelli, ora il gioco sembra davvero essere vicino. Gli sviluppatori della casa polacca CD Project Red, che è famosa a livello mondiale per aver sviluppato i tre giochi relativi alla saga The Withcer con Geralt de Riva come protagonista, sta per condividere un nuovo capolavoro. La promesse che hanno fatto all’utente è un gioco rivoluzionario, incredibilmente profondo e straordinariamente variegato. Ci saranno delle scelte fondamentali, i dialoghi saranno complessi e le scelte dell’utente saranno pesantissime di volta in volta. E ora lo sviluppo mostra anche dei passi in avanti enormi per quanto concerne la grafica e gli effetti visivi.

Cyberpunk 2077, upgrade grafico: il prima e dopo è pazzesco – FOTO

Quando si mostro l’anno scorso, qualcuno rimase deluso dai trailer di Cyperpunk 2077. Malgrado la grafica fosse buona e il gameplay sembrasse davvero divertente e stuzzicante, alcuni modelli apparivano un po’ grezzi, troppo per non suscitare delle critiche. In particolare il modello che veniva mostrato alla fine di alcuni trailer, con Silverhand, interpretato dall’attore Keanu Reeves, risultò un po’ troppo pupazzoso e poco ridefinito per stupire i fan.

Ora però delle immagini arrivano direttamente dallo studio polacco, con dei paragoni tra le build precedenti e quella attuale, che molto probabilmente si avvina alla forma finale del videogioco in uscita il prossimo novembre. Di seguito le fotografie con “prima” e “dopo”, che mostrano ai videogiocatori gli enormi passi ina vanti fatti nello sviluppo di Cyberpunk 2077.

