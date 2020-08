Covid-19, Puglia in allarme. La situazione è molto grave nella regione e la situazione ora è sul filo del rasoio.

Il Covid-19 continua ad essere presente in Italia, per quanto ci costi ammetterlo. La situazione è ancora molto critica e basta davvero pochissimo per poter prendere la malattia di Wuham. Come vi abbiamo raccontato spesso, infatti, il virus si propaga ad una velocità davvero incredibile e per questo che bisogna fare di tutto per evitare che il virus possa propagarsi. Eppure la situazione sembra essere presa sottogamba dalla maggioranza delle persone, soprattutto ora che siamo in pieno clima vacanziero e i più non vogliono preoccuparsi ulteriormente dopo mesi di lockdown. Eppure sono proprio questi comportamenti che mettono a rischio delle persone e che, come si vede, stanno scatenando caos in Puglia. Nella regione ben cinque ragazzi con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni sono attualmente positivi al Covid-19 e sono anche in gravi situazioni.

Covid-19, Puglia in allarme: 5 ragazzi ricoverati in gravi condizioni

L’età media dei contagiati dalla malattia originaria di Wuhan si abbassa quindi in modo netto, soprattutto in Italia. La situazione è molto pericolosa, soprattutto ora che che la regione è interessata da tantissimi turisti che potrebbero aumentare e non poco il rischio di contagio. La malattia si diffonde come un raffreddore comune e per questo è necessario prestare massima attenzione e continuare a seguire le linee guida imposta dal governo e dall’OMS. I cinque ragazzi, riporta ANSA, sarebbero in condizioni piuttosto gravi e starebbero spingendo la Puglia a fare ulteriori riflessioni sull’ordinamento interno. Potremmo anche assistere ad un nuovo lockdown. La situazione non è affatto semplice, serve il massimo dell’attenzione ora e prendere sottogamba la situazione potrebbe portare a delle problematiche enormi.

