Usa 2020: la prima uscita pubblica del candidato Dem Joe Biden e della senatrice scelta come vice si colora di una serie di attacchi all’attuale presidente Donald Trump.

Usa 2020: prima “uscita pubblica” per la coppia rappresentata dal candidato premier e la senatrice Kamala Harris, appena scelta come vice-presidente dall’esponente dem. La senatrice, come riporta Skyt24, è intervenuta con il candidato presidente nel contesto di una raccolta fondi in Delaware. Le parole del rappresentante Dem e della Harris hanno tuonato contro l’attuale presidente Trump. Secondo la senatrice, infatti, “Alla Casa Bianca abbiamo una persona che sta tentando di seminare odio e di dividerci”.

Ma non è tutto, nell’ambito dello stesso intervento, la candidata vicepresidente ha tuonato anche in merito a una presunta manipolazione: “Donald Trump e i repubblicani faranno il possibile per manipolare queste elezioni”. Secondo la Harris, infatti, il presidente repubblicano sta cercando, in ogni modo, di “screditarle” e di rinviarle.

Usa 2020, la promessa di Joe Biden

Dopo aver tuonato contro il presidente Trump, la coppia è passata poi alle promesse. Il candidato Biden, ha affermato che, nel caso in cui dovesse vincere, la prima cosa che farà sarà una chiamata ai Paesi Nato: “Telefonerò ai Paesi Nato e dirò ‘siamo tornati, non abbandoniamo i nostri amici, non tratteremo l’Alleanza come un racket di estorsioni”.

A seguito della promessa elettorale, il candidato ha anche sostenuto, sempre riguardo all’attuale presidente, che egli rifiuta di riconoscere che Putin e la Russia ” sono impegnati a manipolare queste elezioni”.

Nel frattempo, sono arrivati anche le stime del consenso in merito alla scelta di Harris come vicepresidente. Secondo quanto riportato da Skytg24, i democratici, che hanno raccolto 26 milioni di dollari in 24 ore, hanno fatto sapere che i sondaggi parlano di nove democratici su dieci che hanno appoggiato la scelta di Kamala Harris. Un risultato notevole.

