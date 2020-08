Il meteo sulla nostra penisola continua ad essere condizionato dall’anticiclone africano. Ancora sole ed alte temperature sull’Italia.

Il meteo del nostro Paese continua ad essere condizionato dal promontorio sub-tropicale, responsabile di condizioni meteo stabili e condizionate dall’anticiclone africano. Torna così sull’Italia un clima fortemente opprimente, con un gran caldo che caratterizzerà la nostra penisola fino alla fine della settimana. Attenzione però, perchè nei prossimi giorni potrebbero esserci delle tempeste di calore, caratterizzate da grandinate.

Specialmente nella giornata di domani aumentano le probabilità di temporali sulla penisola a partire dal pomeriggio. Così delle grandinate potrebbero colpire la Val Padana, l’Alto Veneto e la zona che va da Treviso fino alla provincia padovana. Le temperature però, nonostante le piogge, non diminuiranno, con le giornate che continueranno ad essere caratterizzate da un caldo afoso. Dalle regioni centrali in giù, invece, ci sarà solamente sole anche nei prossimi giorni, con un clima a dir poco asfissiante. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna.

Meteo, ancora anticiclone sulla penisola: sole da Nord a Sud

Sarà un mercoledì caratterizzato dall’alta pressione, che verrà supportata da correnti calde nordafricane. Solamente sulle Alpi avremo maggiore instabilità, con cieli maggiormente nuvolosi sulle alture alpine. Continuano ad aumentare anche le temperature, con valori al di sopra dei 35° in diverse zone della penisola. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata prevalentemente soleggiata. Come detto, le uniche note instabili si presenteranno sulle vette alpine, per poi scendere fino al Piemonte in serata. Sulla regione piemontese, infatti, ci sarà un cielo nuvoloso in serata, ma senza la possibilità di precipitazioni. Aumentano le temperature, con massime dai 31 ai 36 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, avremo un’altra giornata di bel tempo, specialmente sulle coste e sulle pianure. In giornata avremo maggiore variabilità sull’Appennino, dove si potrebbe verificare qualche acquazzone o temporale. Le temperature continueranno ad essere stabili, con massime tra i 33 ed i 37 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo alta pressione ed un cielo poco nuvoloso. Qui l’anticiclone africano si farà sentire maggiormente, con il sole che invaderà tutto il settore meridionale. Instabilità solamente sulle vette dell’Appennino, con qualche rovescio che potrebbe verificarsi nel pomeriggio. Le temperature restano stabili, con massime che andranno dai 29 e 33 gradi.

