Genova, tamponamento con feriti sulla A12 nella tarda mattinata di oggi. Code fino a 7 km verso il capoluogo, tutti gli aggiornamenti

Genova, pesante tamponamento sulla A12 nella tarda mattinata di oggi, 12 agosto, tra Chiavari e Rapallo in direzione del capoluogo. Un primo bilancio che parla di 7 feriti. Tra di loro anche una bambina di circa 6-7 anni che è stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova in codice giallo.

Complessivamente, secondo i primi rilievi, sono rimaste coinvolte sei auto e un mezzo pesante. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco che, come documentano le immagini, hanno laviorato per liberare dalle lamiere le persone rimaste incastrate. La bambina ha subito un trauma cranico ma più grave è la madre, trasportata in codice rosso a causa di un trauma addominale. Altre tre persone coinvolte sono state trasferite in codice verde all’ospedale di Lavagna.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Inizialmente il tratto autostradale, almeno in direzione Genova, è stato chiuso al traffico. Un paio di ore dopo, come confermano gli ultimi aggiornamenti, è stata aperta almeno una corsia ma intanto la coda è arrivata fino a 7 km. E almeno un paio di km di coda anche nell’altra direzione, verso Livorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cuneo, dramma in Valle Grana: muoiono cinque ragazzi

Autostrada A12, nella notte un altro incidente a Recco con una ragazza ferita

Non è stato però questo l’unico incidente in zona nelle ultime ore. Nelle notte, sempre sulla A12 nei pressi dell’uscita autostradale di Recco si è verificato lo scontro tra due auto. E il bilancio parla di una ragazza di 25 anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

L’esatta dinamica rimane ancora da chiarire, ma l’incidente avrebbe avuto due fasi. Prima l’incidente tra le due auto, con gli occupanti che sono scesi per controllare i danni. Poco dopo però

un mezzo pesante che nomn ha visto l’ingombro sulla strada avrebbe colpito una delle due auto cheha travolto la ragazza.

Il personale sanitario è arrivato quasi immediatamente prestando le prime cure alla giovane. Poi però, valutate le sue condizioni. è stato deciso di trasportarla in codice rosso al San Martino. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale.