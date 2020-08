Fine del mondo, la nota teoria dello spegnimento lento e sommesso è pronta ad essere confutata: dall’Università dell’Illinois arriva una nuova teoria.

La nuova teoria sulla fine dell’universo arriva dall’Università dell’Illinois e a teorizzarla, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, è stato il fisico Matt Caplan. Secondo questa nuova teoria, l’universo, quando si spegnerà, “lo farà in modo spettacolare”. Questo avverrà attraverso una serie di esplosioni di relitti stellari, le cosiddette “nane nere”.

Il docente che ha portato alla luce tale teoria è l’autore di uno studio, in via di pubblicazione, sulla nota rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Fine del mondo: confutata la teoria dello spegnimento lento

La vecchia e nota teoria riguardo la fine del mondo parla dello spegnimento dell’universo attraverso un processo molto lungo e lento. Come riporta Ansa, la nuova teoria di Caplan ha mostrato dei modelli che indicano che in un lontanissimo futuro (basti pensare che per dare una stima servirebbero cento zeri dopo l’1), le stelle non nasceranno più. Al tempo stesso, le galassie diverranno buie e, da quanto si apprende, anche i buchi neri evaporeranno. Ciò che rimarrà saranno solamente energia e particelle subatomiche.

Ma c’è di più: questo macabro scenario, le cui temperature andrebbero molto vicine allo “zero assoluto” c’è un vero e proprio spettacolo che andrebbero a creare le “nane bianche”. Secondo la teoria del fisico, queste ultime, stelle simili al Sole, ma dotate di una massa leggermente superiore, dopo il raffreddamento e la trasformazione in nere, continuerebbero a creare delle reazioni nucleari al loro interno. Queste reazioni, nel lungo periodo potrebbero quindi dar vita a un vero e proprio collasso e a un’esplosione colossale, proprio come quella delle cosiddette “supernovae”.

F.A.