Tutto pronto per le Final 8 di Champions League, con il primo match tra Atalanta e Psg. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta Tv e streaming.

Manca poco all’inizio delle Final 8 di Lisbona, che si apriranno con la partita tra Atalanta e PSG. I bergamaschi non hanno niente da perdere, e si apprestano ad affrontare l’appuntamento con la storia. Mister Gasperini, infatti, in conferenza stampa ha rasserenato i suoi, affermando che ci sarà solamente da imparare da questa esperienza.

Atalanta pronta ad affrontare il quarto di finale senza uno dei leader dello spogliatoio, Josip Ilicic. Il campione è tornato nella sua Slovenia per riprendersi dalla depressione, dopo gli ultimi faticosi mesi vissuti a Bergamo, dove il Covid-19 si è fatto sentire più che in altre città italiane. Nonostante l’assenza del numero 72, Gasperini potrà contare sulle grandi dote realizzative di Duvàn Zapata e Luis Muriel, oltre al Papu Gomez pronto a far impazzire la difesa parigina.

Dall’altra parte troviamo un Paris Saint Germain che non potrà usufruire del campione del mondo, Kylian Mbappè. Sarà una gara delicata per i francesi, che possono solamente temere le sgroppate offensive della compagine atalantina. Chi ne uscirà vincitore affronterà la vincente di Atletico Madrid – Lipsia, come stabilito dai sorteggi di Nyon. Andiamo adesso a vedere dove seguire il match.

Atalanta-PSG, dove vedere la partita: Sky o Mediaset ?

La partita tra Atalanta e Paris Saint Germain sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. Niente match in chiaro per Mediaset, con gli appassionati del calcio europeo che dovranno guardare la partita sulla pay-tv di Murdoch. Per la serata orobica, Sky ha selezionato tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellitare, 472 o 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e infine Sky Sport (al numero 251).

Per tutti gli abbonati a Sky che non potranno guardare la partita da casa, sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio streaming SkyGo. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali, selezionare il canale dedicato ed il gioco è fatto. SkyGo, inoltre, è disponibile per tutti i device mobili: smartphone e tablet, basterà solamente una connessione ad internet.

Da quest anno, Sky ha deciso di implementare l’offerta sport anche sulla piattaforma streaming affiliata NowTv. Infatti il match di Champions League tra Atalanta e PSG sarà disponibile anche su quest’altra piattaforma, adattabile anche a console (PS4 e Xbox One). Per tutti i nuovi utenti, NowTv offre un mese di prova gratuito. Scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

