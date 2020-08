I contagi di coronavirus nel mondo stanno aumentando in modo esponenziale, così come in Italia, nello specifico in Sicilia, aumentano gli sbarchi di migranti positivi al virus.

Oggi a Pozzallo, cittadina del ragusano, c’è stato l’ennesimo sbarco. Questo un disastro al quale il premier Conte non riesce a trovare rimedio. Ben 64 migranti ospiti dell’hotspot, sono risultati positivi al coronavirus. A comunicarlo l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza.

Dopo aver appreso la positività al covid dei 64 migranti, Ruggero Razza, ammette che questo è un dato negativo. Un numero così elevato di positivi “in un solo giorno” non è affatto di buon auspicio. La speranza dell’assessore alla Salute della Regione Sicilia è che si possa porre un freno a tutto ciò “perché da mesi si parla della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma”.

“Le (non) decisioni adottate stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza”.

La speranza di Razza è che in questo momento “tutti comprendano che nessuno ha mai voluto strumentalizzare alcunché. Semmai si sta verificando semplicemente quello che avevamo rappresentato da subito alle autorità competenti. Basta. La Sicilia non lo merita!”.

Coronavirus, la Grecia verso la seconda ondata

La Grecia è entrata nella seconda ondata di pandemia da coronavirus. Dopo aver registrato il numero più alto di positivi domenica scorsa, il Paese oggi ha raggiunto una fase critica. Lo Stato adesso è in allerta, essendo incapace di contenere la diffusione del virus.

La Grecia è arrivata “a un punto decisivo della battaglia” afferma al The Guardian Gkikas Magiorkinis, uno dei maggiori esperti di malattie infettive del Paese. Se la crescita dovesse procedere con i tassi attuali, secondo l’esperto la nazione potrebbe non riuscire a contenere i contagi.

