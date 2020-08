Covid, il direttore dell’istituto Spallanzani lancia l’allarme. “Sono terrorizzato da due questioni fondamentali: i trasporti e la scuola”, avvisa infatti il dottor Francesco Vaia.

Coronavirus, la situazione è contenuta ma ci sono due grossi pericoli all’orizzonte. Ne parla Francesco Vaia, direttore sanitario per le malattie infettive dell’ospedale Spallanzani, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera dove ha fatto il punto anche sulla sperimentazione del vaccino.

“Il numero di contagi continua a crescere, ma non è altissimo. Almeno non ancora. Siamo in tempo per intervenire, ma serve farlo rapidamente. Sono terrorizzato, non tanto dal virus in sé, perché ho sempre creduto e sostenuto che avremmo vinto noi, ma da due questioni fondamentali: i trasporti e la scuola”, evidenzia l’esperto.

Coronavirus, l’avviso del prof. Vaia

Il rischio di una seconda ondata c’è e, come riferisce il professore, dipende soprattutto da una categoria: i giovani. Perché sono loro quelli più esposti in questo momento tra vacanze e viaggi oltreconfine: “La risposta oggi è legata principalmente ai giovani che frequentano luoghi di socialità, o che vanno in vacanza e tornano in Italia contagiati”.

E i vari protocolli regionali al rientro non bastano. Piuttosto, secondo Vaia, servirebbe un disegno continentale per limitare davvero i danni: “Serve un protocollo a livello europeo: non devono essere imbarcate su navi o aerei persone che non siano state sottoposte a tampone e non siano risultate negative”.

Nel frattempo, fronte vaccino, arrivano aggiornamenti importanti dalla clinica capitolina: “Sono arrivate più di tremila candidature. Un segno del grande cuore degli italiani. I 5 candidati esaminati non sono risultati idonei, ma domani (oggi, ndr) ne valuteremo altrettanti. E il 24 si inizia”.

