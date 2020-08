Un 2020 poco brillante per la famiglia argentina: Cecilia Rodriguez è in crisi con il suo compagno Ignazio Moser? Le voci del web

Un’estate di fuoco per la famiglia Rodriguez. Costantemente sotto i riflettori per gli amori che non vanno a buon fine, le sorelle Rodriguez stanno passando una stagione mica da ridere. Belen è dalla fine del lockdown che è sui giornali di gossip, per la rottura con Stefano De Martino. Dopo di lui sono tantissimi gli uomini accostati alla showgirl argentina: dall’imprenditore Gianmaria Antinolfi all’attore Michele Morrone.

La sorella Cecilia Rodriguez non se la sta passando meglio. È da giorni che si vocifera di un possibile stato di crisi con il fidanzato Ignazio Moser, stando ad alcuni indizi social. La coppia conosciutasi al Grande Fratello VIP ha deciso di passare le vacanze separate. Prova schiacciante?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, amore al capolinea?

La relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nata all’interno della casa del Grande Fratello VIP, è continuata anche fuori dalle mura di Cinecittà. Dopo essersi conosciuti a cavallo tra il 2016 ed il 2017, i due hanno proseguito la loro relazione in giro per l’Italia, un po’ a Milano ed un po’ in Trentino, dove ha loco l’abitazione dei Moser. Durante il lockdown la coppia è stata proprio nel Trentino, dove i due hanno pensato di convolare a nozze e magari di cominciare a costruire una famiglia.

Come un fulmine a ciel sereno, qualcosa si è incrinato. Sul web si parla parecchio di “errori” della coppia e sarebbero quest’ultimi ad aver allontanato i due. Lei in vacanza ad Ibiza con la sorella, lui rimasto in Italia. Si tratta di una semplice vacanza separati oppure è crisi vera? Sicuramente nei prossimi giorni i social ci diranno la verità.

