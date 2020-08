Calciomercato Juventus, saranno almeno quattro i calciatori in uscita in vista della prossima stagione: sarà rivoluzione con Pirlo alla guida

Con l’esonero di Sarri ed il conseguente arrivo di Andrea Pirlo, la Juventus è pronta a dare un’ulteriore scossa all’ambiente cedendo diversi calciatori a fine ciclo. Gli addii saranno almeno quattro. Il primo, ormai certo, è quello che vedrà passare Blaise Matuidi all’Inter Miami di Beckham. Il francese guadagnerà 6 milioni di euro l’anno.

Da piazzare, sempre a centrocampo, c’è Khedira che però vorrebbe rimanere. Di certo, qualora non venisse piazzato, andrà via in scadenza l’anno prossimo.

In difesa a partire potrebbe essere Mattia De Sciglio, cercato da Barcellona e Paris Saint-Germain. La Juve chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

In avanti, invece, la priorità è quella di cedere Gonzalo Higuain. Se non si dovesse trovare una squadra pronta a garantirgli lo stesso ingaggio attuale, di 7.5 milioni, la Vecchia Signora sarebbe pronta a garantirgli una buona uscita. Possibile addio anche per Douglas Costa che potrebbe non rientrare nei piani di Pirlo. Su di lui ci sono PSG, Manchester City e Ghuanghzou Evergrande.

LEGGI ANCHE—> NBA, risultati della notte: ai Raptors la sfida con i Bucks, bene i Lakers

Calciomercato Juventus, pronto un grande ritorno: la richiesta di Pirlo

Secondo quanto riferisce Sportitalia, la Juventus sarebbe pronta ad accontentare le richieste di mercato di Pirlo. La prima riguarda l’attacco e pronta il nome di un ex, ovvero, Alvaro Morata che ora è all’Atletico Madrid. Lo spagnolo, che è tornato sui suoi livelli con i Colchoneros, non costa meno di 60 milioni di euro.

L’alternativa, diventata tale con l’arrivo di Pirlo, è sempre quella di Milik del Napoli il cui costo è di 40 milioni di euro. Con De Laurentiis pare, però, ci si possa accordare anche con l’inserimento in scambio di uno tra Bernardeschi e Romero.

LEGGI ANCHE—> Morto Kamala, famoso wrestler anni ’90: aveva il coronavirus